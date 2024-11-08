مزارعو البُن اليمني يشكون من احتجاز مليشيا الحوثي لمنتجاتهم في جمارك ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مزارعون يمنيون من قيام مليشيا الحوثي باحتجاز كميات من البُن اليمني في جمارك ذمار بذريعة أنه منتج خارجي.

وقال مزارعون من محافظة إب (وسط البلاد)، إن مليشيا الحوثي في جمارك ذمار احتجزت كمية من البُن اليمني، أثناء ماكان في طريقه إلى العاصمة صنعاء.

وأضاف المزارعون لـ "يمن شباب نت"، أن القائمين على الجمارك يقومون وبشكل متكرر بحجز كميات من البُن المحلي، ويبتزونهم مالياً للإفراج عنها.

وأشار المزارعون في شكاويهم إلى الخسائر المالية التي يتكبدونها جراء الاحتجاز لمحاصيلهم من البن والمتابعات الطويلة لعملية الإفراج عنها.

وتعمد مليشيا الحوثي إلى احتجاز المنتجات الزراعية في الجمارك المستحدثة ونقاط تحصيل الضرائب في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وإجبار المزارعين على دفع جبايات مالية كبيرة أو احتجاز منتجاتهم وتعريضها للتلف.

وخلال السنوات الأخيرة شنت مليشيا الحوثي حرباً واسعة على المنتجات الزراعية المحلية، بمافي ذلك (البن والعنب والرمان والثوم والطماط والبصل) وغيرها من المنتجات التي تسببت بإفلاس آلاف المزارعين والتجار.