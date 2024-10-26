مأرب.. وقفة تضامنية تندد بالمذابح الصهيونية بحق أبناء غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته

المنامة - ياسر ابراهيم - وقفة احتجاجية بمأرب تنديدا بالمجازر الصهيونية في فلسطين

نفذ الآلاف في مدينة مأرب، وقفة تضامنية حاشدة، عقب صلاة الجمعة؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة.

وردد المحتجون، هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية، وتندّد بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي، كما رُفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد القائد يحي السنوار.

وأدانت الوقفة، استمرار المذابح الاسرائيلية المروعة بحق ابناء غزة، ولا سيما المستمرة منذ عشرين يوما، إذ وصل عدد الشهداء خلالها لأكثر من 800 شهيدا، مستنكرين بذات الوقت الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني.

ودعت الوقفة في بيان لها "قيادة العرب والمسلمين الى مغادرة حالة العجز التي شجعت الاحتلال الإسرائيلي للاستمراء في جرائمه، وعليهم مسئولية كبيرة في انقاذ اخوانهم وتخفيف معاناتهم".