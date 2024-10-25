كهرباء حضرموت ترجع سبب الانطفاءات إلى مشكلة فنية بأحد توربينات محطة بترومسيلة

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، اليوم الخميس، إن سبب تكرر الانطفاءات للتيار الكهربائي في وادي حضرموت يرجع إلى وجود مشكلة فنية في أحد توربينات المحطة الغازية بترومسيلة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها نشرته على على صفحتها في وسائل التواصل، إنه ونظرا لهذه المشكلة المذكورة، فإنه على إثرها تم فصل التيار الكهربائي في خط شعب أحمد 33kv ووادي بن علي 33kv بنظام طرح الأحمال.

وأشارت إلى أنه بعدها "تمّ تصريف الطاقة عبر الخطين المذكورين وبقي التوربين خارج الخدمة الى حين معالجة الإشكالية وتشغيله".

ونوهت إلى أن "هذا الأمر تسببّ في وجود عجز مؤقت إضافي بالمنظومة، مما زاد من الضغط على خطوط المنظومة"، معتذرة للمشتركين عن هذا الأمر الطارئ والخارج عن إرادتها.

يأتي هذا في ظل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي تشهدها مدينة المكلا تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وفشل الاجراءات المتخذة لمواجهة معضلة الكهرباء التي تظهر بين كل وقت وآخر تارة بسبب الوقود وأخرى بسبب المشاكل الفنية وغيرها.