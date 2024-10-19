تزايد الجرائم الأسرية.. شاب يذبح زوجته بآلة حادة شمال محافظة الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت مصادر مُطلعة إن شابًا في عقده الثالث من العمر، أقدم عصر اليوم السبت، على قتل زوجته بطريقة بشعة، في إحدى البلدات بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن الشاب يدعى "حازم بطاش" 30 عامًا، أقدم على قتل زوجته "شيماء الفتاحي" 20 عامًا بآلة حادة، وقطع رأسها عن جسدها، في مسقط رأسه بقرية "الوطيف"، منطقة قرين الفهد، مديرية قعطبة.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني استدعى زوجته عند الساعة 4 عصرًا من بين نساء القرية إلى غرفته، وأغلق الباب، وقام بذبحها بالسكين أمام بناته الثنتين.

وذكرت المصادر، أن الشاب بعد أن قام بارتكاب الجريمة ذهب لتناول القات مع أصدقائه، قبل أن تقوم الأجهزة المختصة بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن.

ووفقا للمصادر، فإنه لم يكن بين الزوجين خلافات من قبل حيث أن الضحية كانت في بيت زوجها، مرجعًا أسباب الجريمة نتيجة تناول الجاني للحبوب المخدر، مضيفة بالقول: "يقول عنده حالة نفسية وهو يتعاطى حبوب".

يأتي هذا في ظل الارتفاع الملحوظ للجرائم الأسرية في مختلف المحافظات اليمنية، وسط انتشار ظاهرة حمل السلاح، وتعاطي الحبوب المخدرة في أوساط الشباب.