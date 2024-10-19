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يزيد بن سلمان - شبوة - مدير دائرة الامداد و التموين يمنح العميد صالح عاطف درع الوفاء والتقدير

عدن | خاص

منح مدير دائرة الامداد والتموين مدير القاعدة الادارية بالعاصمة عدن العميد علي محمد الكود، اليوم، درع الوفاء والتقدير الى مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع خور مكسر العميد صالح ناصر عاطف الحكمي.

وجاء التكريم نظير الجهود والدؤوبة التي يبذلها العميد صالح عاطف في تذليل معاملات المواطنين وتعاونه المستمر مع الجميع وخصوصنا ضباط وافراد القاعدة الادارية بالعاصمة عدن.

والجدير بالذكر بان العميد صالح عاطف احد الكوادر الامنية والمسؤولين الذين يعملون بكل صدق وامانة في العاصمة عدن، ومن المشهود لهم بالانضباط في العمل ويحرص دائمًا على التعاون مع المواطنين وتذليل كافة اجراءاتهم.

ويشار بان العميد صالح عاطف من اكثر المسؤولين الذين حرص من خلال عمله على مساعدة المرضى والجرحى وتذليل كافة معاملاتهم، ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

ونال هذا التكريم رضى واستحسان الجميع وخصوصا وان العميد صالح عاطف معروف بتواضعه والتزامه بعمله وحرصه على مساعدة كل المواطنين وتذليل اجراءاتهم في مقر مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.