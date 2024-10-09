طلاب التعليم المستمر بجامعة تعز يتظاهرون للمطالبة بإلغاء قرارات وزارة التعليم العالي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من طلاب التعليم المستمر بجامعة تعز، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية؛ لمطالبة قيادة وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قراراها بإلغام نظام التعليم المستمر في الجامعة.

واعتبر الطلاب القرار الوزاري بأنه سيؤثر على مستقبل 3500 طالب وطالبة من الملتحقين بنظام التعليم المستمر في الجامعة.

ودعا الطلبة المحتجون وزارة التعليم العالي إلى مراعاة الطلاب، ودراسة هذا القرار، ووضع معالجات معقولة لا تؤثر على الحياة التعليمية لآلاف الطلبة.

وتساءل عدد من الطلاب في تصريحات لقناة "يمن شباب"، عن سبب اتخاذ هذا القرار، مؤكدين أن تعز ليست ناقصة حرب، معتبرين هذا القرار بأنه "يهدف إلى تدمير التعليم".

وخاطب الطلاب قيادة وزارة التعليم العالي بالقول: كنا نتمنى أن تدعموا الجامعة وتوفير البنية التحتية لها، لا أن تصدروا مثل هذه القرارات غير المسؤولة.

وأكد الطلبة المحتجون، أن هذا القرار غير مقبول، ويستهدف تعز وجامعتها، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يتخلوا عن الدراسة في جامعة تعز مهما كلفهم الثمن.

واعتبر الطلاب هذا القرار بأنه يفتح المجال أمام الجامعات الخاصة التي قالوا إنها لا تملك أي بنية تحتية مؤهلة، وتقوم بفتح برامج دون أي معايير ولا كوادر مؤهلة.

قرار التعليم العالي

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، استمرار قرار إيقاف برامج الدبلومات المهنية (بعد الثانوية) في الجامعات الحكومية، بناءً على القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى المذكرة الموجّهة من وزير التعليم العالي إلى رئيس المجلس الطبي، والتي تؤكد بأن كافة برامج الدبلومات الطبية المفتوحة في مركز التعليم المستمر في جامعة تعز (غير معترف بها) وقد تم إيقافها قبل عامين بناءً على القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "استمرار بعض الجامعات الحكومية في فتح برامج دبلومات مهنية، يُعد مخالفة للقوانين واللوائح، وتعدياً على القوانين المنظمة للعملية التعليمية، والفصل بين تخصصات الجامعات وتخصصات المعاهد الفنية وكليات المجتمع".

وجددت التأكيد على عدم اعترافها "بهذه البرامج (المخالفة)، مؤكدة أنها "لن تقوم بتعميد أي شهادة، وهو ما سبق وعممته الوزارة على جميع الجامعات الحكومية، وأعلنت عنه في موقعها وصفحتها الرسمية منتصف شهر مايو ٢٠٢٢".

كما جددت دعوتها "لجميع الطلاب لعدم الاستجابة لإعلانات التسجيل في هذه البرامج الغير معترف بها، حرصاً على مستقبلهم".

جامعة تعز ترد

وكان مجلس جامعة تعز قد أكد في اجتماعه اليوم، على قانونية برامج الدبلوم في مركز التعليم المستمر التابع للجامعة، وطمأن أبناءه الطلبة، وأولياء أمورهم بصحة الوضع القانوني للطلاب وسلامته، وأن تلك البرامج ووثائقها معتمدة وفقا للقانون.

وأبدى المجلس إستغرابه وأسفه الشديد حول التعامل غير المسؤول في مذكرة وزير التعليم العالي المنشورة في موقع الوزارة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جاءت خالية من أي أساس قانوني أو عرف أكاديمي، وخارج اختصاص الوزارة.

وأكد المجلس شرعية برامج الدبلوم في الجامعات اليمنية وقانونيتها طبقا لقانون الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي، وللجامعة الحق في الدفاع عن حقها المخول لها قانونا وحق أبنائها الطلبة وكل منتسبي الجامعة، ومواجهة أي تعدٍّ عليه بكل الوسائل القانونية عبر القنوات الرسمية العليا وعبر السلطة القضائية إداريا وجنائيا ضد كل من يتعمد الإساءة للجامعة والإضرار بها وبطلبتها والنيل من سمعتها الأكاديمية ومكانتها العلمية.

وأقر المجلس تشكيل لجنة أكاديمية من أعضاء المجلس وتكليف الدائرة القانونية للقيام بما يلزم قانونا.