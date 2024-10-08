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توجيهات حكومية بصرف راتب شهرين للمعلمين المتعاقدين في "عدن"

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المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، بصرف راتب شهرين لمتعاقدي التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه، مديرة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتورة نوال جواد، ورؤساء الشعب، ومديري إدارات مكاتب التربية التعليم في المديريات، لمناقشة وضع العملية التعليمية بالمحافظة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد لملس، مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة جهودها مع الحكومة بشأن حل قضايا المعلمين وتسوية أوضاعهم وفق النظام والقانون.

وكان الاجتماع قد ناقش أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، وفي مقدمتها نقص الكادر التعليمي، وتأخر صرف المرتبات، وضعف البنية التحتية للمدارس. 

كما ناقش الاجتماع الآليات الممكنة لتصحيح مسار العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن والنهوض بواقعها نحو الأفضل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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