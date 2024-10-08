شرطة مأرب تضبط 176 متهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شرطة محافظة مأرب إنها ضبطت خلال الربع الثالث من العام 2024م، 156 جريمة وحادثة من أصل 157 جريمة وحادثة غير جنائية، وضبطت 176 متهما بتلك الجرائم من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 200 متهما.

وأوضحت شرطة مأرب في بيان نشره الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عدد المجني عليهم بلغ 162 شخصًا منهم 48 قضوا في تلك الجرائم والحوادث منهم 6 إناث، وأصيب 62 آخرين منهم 7 إناث.

وأشارت إلى أنه تمّ إحالة 42 جريمة وقضية إلى النيابة العامة، و45 جريمة أحيلت إلى الجهات المتخصصة.

ونوهت إلى أن الإجراءات أوقفت في 57 حادثة وجريمة، بينما 12 جريمة انتهت بالصلح والتنازل، وجريمة واحدة مازالت قيد البحث والتحري.