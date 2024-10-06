شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يدشن مبادرة مدارس خضراء في عدن بحضور ورعاية المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مبادرته (مدارس خضراء)، برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد اللملس، بمدرسة عقبة بن نافع، تحت شعار معاً لتعزيز الوعي البيئي لدى جيل المستقبل بالتعاون والتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن.

وقام وزير الدولة أحمد حامد لملس، ومعه القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "كاك بنك" الأستاذ حاشد الهمداني، بزرع شتلات من الأشجار في باحة المدرسة، ايذاناً ببدء تدشين مبادرة البنك لزراعة الأشجار انطلاقا من مدرسة عقبة بن نافع.

وأشار الهمداني أن مبادرة كاك بنك لمدارس خضراء تعزز الممارسات البيئية المستدامة وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتشجيع زراعة نباتات صديقة للبيئة التي تتطلب كميات أقل من المياه والمبيدات الحشرية"

وقال، "إن التوعية حول القضايا البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة، يساعد على خلق بيئة صحية جاذبة ومحفزة للتعلم، ولتعزيز دور المدرسة في توعية الطلاب بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها".

مؤكدا" ان كاك بنك يعمل على بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص لدعم المبادرة، وتوسيع نطاق تأثيرها".