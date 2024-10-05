وفاة شابين في حادثتي غرق وماس كهربائي بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شابان في حادثتي غرق وماس كهربائي منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الشاب (توفيق أحمد سيف محمد آل طه)، من أهالي مديرية حبيش (شمالي إب)، توفي الجمعة، في حادثة ماس كهربائي.

وفي حادثة أخرى توفي شاب يُدعى (ماجد عبدالله المطري) غرقا بعد أن جرفت سيول الأمطار دراجته النارية في وادي "عنة" بمديرية العُدين غرب محافظة إب.

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، توفي وأصيب العشرات من المواطنين بينهم نساء وأطفال في المحافظة؛ جراء الأمطار والسيول والصواعق الرعدية، وحوادث أخرى تتعلق بالصواعق الكهربائية في ظل انتشار واسع للشبكات العشوائية.