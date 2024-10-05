اليمن..غارات جديدة في الحديدة والجيش الأمريكي يعلن ضرب 15 هدفاً حوثياً

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء أمس، عن وقوع ثلاث غارات جديدة في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، فيما أكد الجيش الأمريكي ضرب 15 هدفاً حوثياً.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن "العدوان الأمريكي البريطاني" استهدف بثلاث غارات منطقة الجبانة بالحديدة، دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك قالت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، إنها نفذت ضربات على 15 هدفاً حوثياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن اليوم حوالي الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت صنعاء).

وأضافت في بيان على منصة إكس، إن تلك الأهداف شملت (قدرات عسكرية هجومية للحوثيين).

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمنًا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام المليشيا عن وقوع 15 غارة (أمريكية بريطانية) شملت 7 غارات في الحديدة و 4غارات في صنعاء و3 غارات في البيضاء وغارة في ذمار، في حين نفت بريطانيا المشاركة في الهجمات.

ونقلت ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول في الدفاع الأمريكية قوله إن "السفن والطائرات الأميركية استهدفت أنظمة أسلحة وقواعد ومعدات أخرى تابعة للحوثيين".