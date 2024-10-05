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عدن.. مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في منطقة "دار سعد"

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، يوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، الخاضعة لتشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقالت مصادر محلية "إن مسلحين كانوا على متن سيارة كورولا لون رصاصي، أطلقوا النار على المواطن "محسن محمد علي الأشرف"، ظهر الجمعة، قبالة محطة السلام في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد، وأردوه قتيلا على الفور".

وأضافت المصادر "أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب الجريمة".

وتشهد عدن حالة من الفوضى تمارسها الميلشيات والفصائل المختلفة، في ظل عجز المجلس الرئاسي عن تطبيق اتفاق الرياض في ادماج تلك الفصائل ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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