تعز.. تحركات رسمية لإنهاء التوتر بين مسلحين قبليين وقوات طارق صالح في "الوازعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر لـ"يمن شباب نت"، أن السلطة المحلية في تعز وقيادات عسكرية في ألوية العمالقة تحركت لإنهاء التوتر القائم منذ أيام بين مسلحين قبليين، ووحدات تابعة لما تسمى "قوات المقاومة الوطنية، في الوازعية غربي المحافظة.

وقال مصدر مقرب من المحافظ – فضل عدم ذكر اسمه – "إن نبيل شمسان عقد اجتماع مغلق يوم الجمعة في مدينة التربة مع مدراء عموم مديريتي الوازعية والشمايتين، وبحضور عدد من مشايخ وأعيان المديريتين، وقيادات عسكرية".

وأضاف المصدر "أن من ضمن مخرجات الاجتماع أن تشرف السلطة المحلية وقائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري، على انسحاب المجاميع القبلية المسلحة التابعة لـ "ابو ذياب العلقمي"، من مواقع تمركزها في مرتفعات الوازعية، مع انسحاب الوحدات العسكرية التابعة لطارق صالح.

وأشار المصدر إلى "أن الترتيبات والجهود جارية لإنهاء التوتر الحاصل في مديرية الوازعية".

والاثنين الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة تابعة لأبو ذياب وقوات طارق صالح، بعد وصول أطقم عسكرية تابعة للأخير إلى "مثلث الظريفة" شرق الوازعية لإنشاء نقطة أمنية، وتواصل تبادل إطلاق النار بشكل متقطع حتى الاربعاء، فيما لا يزال التوتر قائما.