إب..مليشيا الحوثي تختطف 41 شخصاً غالبيتهم من الأطفال على ذمة احتفالات ثورة سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة المطارات والاختطافات في صفوف المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، في محافظة إب (وسط اليمن) رغم مرور أسبوع على المناسبة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملة اختطافات جديدة في مديريات (السدة، السياني، المخادر، يريم)، طالت 41 شخصاً غالبيتهم من الأطفال دون سن الثامنة عشر، بناء على وشايات ومقاطع فيديو وصور وثقت الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة.

وأوضحت أن المليشيا خطفت 20 شخصا في قرى "بني شمسان" بعزلة السحول، في مديرية المخادر (شمال)، و10 أشخاص (أطفال) من قرية ذي صلل بعزلة وادي حجاج في مديرية السدة (شمال شرق)، و6 أشخاص من قرية "تلعفة" في عزلة "العربيين" بمديرية السياني (جنوب)، وخمسة أشخاص من مديرية يريم (شمال).

ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، خطفت مليشيا الحوثي المئات من أبناء محافظة إب، على خلفية الاحتفالات بالذكرى الـ 62 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، زادت وتيرتها مع بدء الاحتفالات أواخر الأسبوع الماضي ولازالت مستمرة حتى اللحظة.