شكرا لبحثكم عن خبر قبائل الحواشب تصدر بيان بخصوص ولدهم الشيخ/ محمد الحوشبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /خاص

أصدرت قبائل الحواشب اليوم بيان بشأن الظلم الذي تعرض له ولهم الشيخ محمد علي سعيد الحوشبي المتكون في التعمد لابعاده من إمامه مسجد سعد بن معاذ.

وأوضح البيان أن قبائل الحواشب تدين التعمد لابعاد ابنهم الشيخ محمد الحوشبي من امامة المسجد بناء على تهم باطلة ابطلها من اتهمه بها برسالة واضحة لمأمور المديرية.

وطالب البيان باثبات التهم التي نسبت لولدهم الشيخ محمد لايداعه في سجن بئر أحمد حيث يقبع أصحاب التهم التي رمي بها ولدهم أو أن يتحمل المسؤولية كلا من اتهمه وأصدر بناء على هذه التهم قرارات أيضا.

وأهابت قبائل الحواشب بجميع أفرادها في العاصمة عدن الحضور غدا الجمعه لوقفة احتجاجية أمام الجامع للتضامن مع ابنهم.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين القائل:

{{( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}}

والقائل:

{{ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين }}

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وبعد..

بيان شيخ مشايخ الحواشب حول قضية ولدهم الإمام/محمد علي سعيد الحاج الردفاني إمام مسجد سعد بن معاذ رضي اللَّه عنه في عدن-المنصورة.

نحن حلف قبائل الحواشب قد سمعنا ورأينا الظلم الذي تعرض له ولدنا المؤدب الفاضل الشيخ/محمد علي سعيد الحاج الحوشبي.

وبعد تحققنا أن أهل الحي يحبون ولدنا ويريدونه إماما ولهم،وقد رأينا مقاطع الفيديو التي تناصره أمام اللجنة التي كُلِّفت بإخراجه من المسجد.

وقد رأينا الأوراق والتزكيات التي حصل عليها ومنها:

1-تزكية اللجان المجتمعية سلمهم الله، وبارك فيهم.

2-تزكية مدير شرطة القاهرة الفندم الموقر/محمد عمر

3-تزكية من المجلس الإنتقالي

4-تزكية من وضاح الحريبي الضالعي القائد البطل ضد الحوثي في الجبهات،ورئيس المجلس الإنتقالي في المنصورة.

5-مدير مديرية المنصورة الرجل الموقر/أحمد الداؤودي حفظه الله.

6-نزول المجلس الإنتقالي في المنصورة والقاهرة إلى الحي والسماع من الناس فقال الناس نريد الشيخ محمد إماما للمسجد،ولن نقبل غيره.

ورأينا على ماذا يعتمد خصوم ولدنا محمد الحاج فهذه حجتهم:

1-ورقة مزورة من رئيس اللجان المجتمعية ،وبعد التواصل مع رئيس اللجان المجتمعية حلف الأيمان المغلظة بأنه لم يفعلها وبأنها مكذوبة عليه من قبل المدعو/ عادل القسمة قسم الله ظهره،وقد كتب ورقة نقض للورقة المزورة.

2-أخرج بعض المدرسين من التحفيظ،وبعد التأكد من الشخص المطرود وجدناه من تعز ويُدعى أشرف القدسي،ونحن نحيي ولدنا على طرده لهذا الشخص لأمور:

أ-هذا شخص سجنته الدولة لمدة ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب.

ب-نحن نناضل من أجل الاستقلال ويجب أن تستقل مساجدنا قبل أي شيء؛ لأنها النواة الأولى التي يعتمد عليها لإقامة دولة جنوبية مستقلة.

ج-كان مرافقا لشخص من داعش يُدعى ب(أديب اليافعي) والذي ذُكر اسمه في محاكمة قاتل الشيخ الفاضل/عبدالرحمن العدني رحمه الله

3-قرار مدير الأوقاف في عدن محمد حسين الوالي،والتي استند فيها إلى الأوراق المزورة والتي نظن أنه لم يتحقق من الأمر،وكنّا نأمل من الوالي أن يقف مع ولدنا كونه يعمل تحت إدارته،لا أن يقف مع القدسي والقسمة الذين يريدون السيطرة على المسجد والإنتقام من ولدنا كونه لا يرضى بتسلط الآخرين عليه.

وعليه نقولها بالفم المليان:

أ-إما أن تثبتوا على ولدنا التهم الموجهة إليه في كونه مع جماعات مشبوهة،ونحن سنسحبه إلى سجن بئر أحمد،مع براءتنا منه بالكلية،وإذا لم يثبتوا فيتحمل المسؤولية كلا من:

★عادل القسمة:رأس الفتنة

★أشرف القدسي التعزي:خريج سجون.

★محمد حسين الوالي:مدير الأوقاف كونه صادق على التهمة الموجهة من قبل أصحاب التزوير،علما بأن أهل الحي واللجان المجتمعية ذهبوا إليه ليوضحوا له الأمر حتى لا يكون من الظالمين،ولكنه مع ذلك لم يستجب لأهل العقل من أهل الضالع وردفان ويافع،وإنما يسمع لأصحاب تعز مثل:القدسي وصاحبه القسمة.

★قائد صالح المفلحي:كونه كان موجودا وقت نزول اللجنة لأخذ المسجد من ولدنا.

★وليد عقيل مدير شركة النفط:كونه الداعم المالي لأخذ إمامة المسجد من تحت ولدنا.

ونوضح لقيادة الإنتقالي البطلة بأن شبابنا كلهم على جبهات القتال لمقاتلة جماعة الحوثي المارقة،ولكن إذا لم تفعلوا حلا مناسبا وسريعا فإننا سنسحب كل شبابنا من الجبهات إلى عدن لحماية إبننا محمد علي سعيد الحاج الحوشبي.

نسخة مع التحية والتقدير لكل من:

رئيس المجلس الإنتقالي القائد الرئيس/عيدروس الزبيدي الضالعي.

رئيس المجلس الإنتقالي مديرية المنصورة القائد المناضل/وضاح الحُريبي الضالعي.

مدير الأمن القائد البطل/مطهر الشعيبي الضالعي

مدير مديرية المنصورة/أحمد الداؤودي اليافعي

مدير شرطة القاهرة/الفندم القائد/ محمد عمر

اللجان المجتمعية في المنصورة.

اللجان المجتمعية في المحافظة.

والسلام على من اتبع الهدى..