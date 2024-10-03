شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. يمني ينشر صور زوجته في الجروبات لابتزازها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الصحفي بشير سنان:يا اصحابنا في الحديدة هذا الـ……… ينشر صور زوجته في الجروبات .. ويهددها ولا قدرت دولة تضبطه .. ولا قانون .

واضاف:محمد أحمد معافى يحي موظف في شركة سبأ للملاحة بالحديدة ، أهل البنت ما تركوا باب للدولة ما طرقوه ، وهو مثل الزئبق والأجهزة الأمنية لا من شاف ولا من دري .

واختتم:حتى مصدر رزقها الوحيد كمدرسة ، راح عمل جروب لمديرة المدرسة ومدير التربية في المنطقة ومسؤول الوزارة ونشر الصور فيه ويقول زوجتي ………….. عشان يحرمها من مصدر دخله الوحيد وترجع له بالغصب بحاول قدر الإمكان أهرب من ذي الأمور ، لكن مناشدة من أسرة البنت تفطر القلب ، انقلها لكل يمني عنده غيره على عرضه بالبحث عن هذا ابو ق…رون !