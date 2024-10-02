شكرا لبحثكم عن خبر إسرائيل تدعو سكان صنعاء للمغادرة ..إليك الحقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مسؤول بصورة قاطعة صحة الأنباء المتداولة على نطاق واسع والتي تزعم دعوة قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان العاصمة اليمنية صنعاء إلى مغادرة منازلهم والابتعاد عن مناطق تواجد جماعة الحوثي.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء ما هي إلا شائعات عارية عن الصحة، ولا أساس لها من الواقع، وأنها تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين صفوف المواطنين.

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وشدد المصدر على أن مثل هذه الشائعات تفتقر إلى أي دليل مادي أو مرئي، وأنها تندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف اليمن بشكل عام.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.