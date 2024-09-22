شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة: مقتل الفهد الهارب بعدن ( الصحفي عبدالرحمن أنيس يروي الحكاية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فيما يتعلق بالفهد الهارب من التواهي ، والذي شغل اغلب الناس في مواقع التواصل ليلة امس :

- الصورة المرفقة بهذا المنشور هي صورة الفهد الهارب اللي انقلبت عليه التواهي ليلة امس ، ويظهر الى جانب الفهد وهو في القفص في هذه الصورة التذكارية الجندي يونس الشعيبي.

- هذا الفهد تم اهداءه الى شخصية سياسية بارزة في عدن قبل عدة سنوات وبقي في منزله لسنوات.

- مؤخرا كان هذا الفهد يشكل مشكلة ويعمل رائحة سيئة ويحتاج تنظيف متواصل ، فتم اخراجه الى مبنى مهجور ، وتحديدا الى مطعم جولدمور ، وبقي هناك لفترة ثم نقلوه الى مكان اخر.

- يوم امس فر الفهد وتم فرض انتشار امني فجر اليوم الاحد انتهى بقتل الفهد الهارب.

- الفهد لا علاقة له بقاسم الثوباني لا من قريب ولا من بعيد ، قاسم كان يربي جمال ويشرب منهم لبن ورجعهم المهرة ، مهري مش حق تربية فهود.

- ويبقى السؤال : لماذا اختير قاسم الثوباني تحديدا ليلبسوه قصة الفهد الهارب ؟.

نقلاً عن صفحة عبدالرحمن أنيس في فيسبوك