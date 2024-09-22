شكرا لبحثكم عن خبر القاء القبض على مسافر بمطار عدن والسبب؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت ادارة الجوازات بمطار عدن الدولي،اليوم، مطلوب أمني للأجهزة الأمنية، اثناء محاولة السفر من العاصمة عدن الى احدى الدول العربية، على متن احدى شركات الطيران العاملة في بلادنا.

وصرح مصدر مسؤول بمطار عدن الدولي إن المواطن (ج.ح.ا.ق)، حاول السفر من المطار واثناء قيام ضباط الجوازات بفحص جواز المسافر واستكمال إجراءات السفر وجد اسمه في القائمة السوداء بسبب اتهامه بجريمة قتل وتم اصدار حكم بمنعه من السفر.

وأشار المصدر بان إدارة الجوازات قامت بتسليم المتهم إلى أمن المطار بمحضر رسمي، لاستكمال التحقيق معه وسيتم تسليمه الى الجهات المختصة لمحاكمته بحسب النظام والقانون.