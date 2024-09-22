- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي حوثي يدعوا إلى اعدام المعتقلين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دعا إعلامي حوثي مقرب من المليشيات الحوثية إلى إعدام المواطنين المعتقلين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر في محاولة حوثية فاشلة لتخويف اليمنيين .
وأطلع المشهد اليمني اليوم الأحد على تغريدة للإعلامي الحوثي حمود محمد شرف والذي دعا فيها بإعدام الذين قال عنهم عملاء و جواسيس في الساحات العامة ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم التورط مع العدو في أي عمل استخباراتي وفقا لتغريدته والتي يحاول التبرير لجماعته بتهم كيدية لإعدام اليمنيين .
وجاءت تغريدة شرف بعد حملة اعتقالات حوثية طالت العديد من الناشطين اليمنيين الداعيين للاحتفال بثورة 26 سبتمبر في جميع مناطق سيطرتهم وخاصة في محافظة إب وصنعاء وذمار واخيرا في الحديدة .
وشملت حملات الاعتقالات الحوثية مشايخ قبائل وقيادات حزبية مؤتمرية وأساتذة مدارس وأكاديميين وناشطين واعلاميين واعلاميات وغيرهم من الشرائح الاجتماعية اليمنية الرافضة للحوثيين .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي حوثي يدعوا إلى اعدام المعتقلين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.