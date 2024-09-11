شكرا لبحثكم عن خبر شركات التأمين تعلن برلين عاصمة لصوص السيارات ..ترفيه و منوعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ارتفع عدد سرقات السيارات في ألمانيا بنسبة 20% العام الماضي، وكان أكثرها في العاصمة برلين، بحسب بيانات الاتحاد الألماني لشركات التأمين.

ووفقا للبيانات، تمت سرقة 14 ألفا و585 مركبة ذات تأمين شامل على مستوى ألمانيا العام الماضي. وذكر الاتحاد في بيان: "إجمالي الأضرار الاقتصادية التي سببها لصوص السيارات ارتفعت إلى أكثر من 310 ملايين يورو".

وعند المقارنة بين الولايات الألمانية والمدن الكبرى في ألمانيا، حلت برلين في المرتبة الأولى فيما يتعلق بعدد سرقات السيارات.

وقال يورج أسموسن، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب البيان: "برلين عاصمة لصوص السيارات وستظل كذلك. من الناحية الحسابية البحتة، تختفي هنا سيارة كل ساعتين... تقريبا ثلث حالات سرقة السيارات على مستوى ألمانيا تحدث حاليا في برلين".

ووفقا للبيانات، سُرقت 4.266 سيارة ذات تأمين شامل في العاصمة الألمانية، بزيادة بنسبة نحو 46% عن العام السابق.

وللمقارنة: سُرقت 853 سيارة في ولاية هامبورج، و2.915 في شمال الراين-ويستفاليا، و181 في مكلنبورج-فوربومرن، و596 في بافاريا و574 في بادن-فورتمبرج جنوب ألمانيا.

ورغم أن خطر تعرض السيارات للسرقة في جنوب ألمانيا منخفض بشكل ملحوظ، فإن أعداد السرقات زادت هناك أيضا، بحسب البيان.

وبحسب الاتحاد، فإن تكاليف التعويضات التأمينية ارتفعت أيضا. وقال أسموسن: "في المتوسط، دفعت شركات التأمين ما يقرب من 21 ألفا و400 يورو عن كل سرقة، أي حوالي 6% أكثر مما كان عليه الحال في العام السابق".

ووفقا للبيانات، فإن سيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن لا تزال في بؤرة استهداف اللصوص.

وكان عدد سرقات السيارات في ألمانيا قد ارتفع بالفعل في عام 2022 – بعد انخفاضه خلال جائحة كورونا.

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