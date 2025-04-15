جابر: لبنان يأمل في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الديون

اعلن وزير المالية ياسين جابر إن المسؤولين اللبنانيين يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الديون، وأكد أنه لا يوجد اجتماع مقرر معهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، وذلك في حديث إلى "رويترز" قبل أيام قليلة من سفره إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع، وهي واحدة من أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين، حيث سيسعى لبنان إلى إظهار التقدم الذي أحرزه في الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب وراء الانهيار المالي في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء حاملي السندات الدولية خلال العام المقبل، قال جابر "أكيد.. أكيد، هذا كما يقال الفيل الموجود بالغرفة". وأضاف "بالنهاية لا نستطيع الهروب منه، أكيد لبنان حريص على أن يعالج هذا الموضوع". وأشار إلى الحاجة لإحراز تقدم في إصلاحات منها المتعلقة بالقطاع المصرفي وزيادة الإيرادات الحكومية عبر إصلاح ال​سياسة​ الضريبية والجمركية قبل البدء في محادثات.

واردف "أردنا قبل كل شيء التركيز على الإصلاحات، على موضوع المصارف وغيره، نحن كنا نريد أن نقوم بواجباتنا، يعني أن نضع عملية الإصلاح برمتها على المسار الصحيح للانطلاق. لا نستطيع أن يكون بيتنا خربان ونقول نريد التفاوض. يجب أن تعيد ترتيب البيت الداخلي أولا وأن لبنان يطوي الصفحة، لبنان يدخل في مرحلة جديدة ولاحقا كله يأتي وراء بعض".

ولفت جابر الى إن المشاركة ستمثل المرة الأولى التي يحضر فيها وزير مالية لبناني الاجتماعات منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضح جابر أن محافظ مصرف لبنان يدرس مناهج مختلفة لمعالجة خسائر مالية تقدر بنحو 84 مليار دولار. وأشار إلى أن الحكومة لا تدرس في الوقت الحالي تسييل احتياطي الذهب الذي قدر في نيسان 2022 بنحو 286 طنا وارتفعت قيمته في الوقت الحالي بسبب صعود أسعار المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.