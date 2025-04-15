محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد شركة "ميتا"

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت أمس في واشنطن محاكمة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأميركية، بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي.

وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، بالنيابة عن الحكومة الأميركية، شركة "ميتا" بشراء منصتي "إنستجرام" و"واتسآب"، بغرض القضاء على المنافسة.

وتطالب الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار، بعقوبات ضخمة على شركة شبكات التواصل الاجتماعي، بما يشمل إجبارها على بيع إنستجرام وواتسآب.

ومن جانبها، ترفض "ميتا" هذه الاتهامات، وتشير إلى وجود منافسة شرسة مع منصات أخرى مثل "تيك توك".

وفي عام 2012 اشترت "ميتا" التي كانت معروفة باسم فيسبوك منصة "إنستجرام" مقابل نحو مليار دولار، واشترت "واتسآب" في عام 2014 مقابل نحو 22 مليار دولار.

وفي تلك الأثناء وافقت هيئة التجارة الاتحادية الأميركية على الصفقتين. ومنذ ذلك الوقت أصبحت منصة إنستجرام بشكل خاص مصدراً مهما لإيرادات ميتا.