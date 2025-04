دليلك لطرق التسمير في الصيف.. من السولاريوم إلى مستحضرات البرونزاج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:23 صباحاً - مع بداية فصل الصيف، تسعى الكثيرات إلى اكتساب بشرة برونزية متوهجة، تعكس سحر الشمس وتمنح الإطلالة لمسة من الجاذبية الحيوية. من التمدد تحت أشعة الشمس إلى استخدام مستحضرات التسمير الذاتية أو جلسات السولاريوم، تتعدّد الطرق والأساليب، وتختلف النتائج والمميزات والمخاطر المرتبطة بكل طريقة، والواقع الذي تحكمه عوامل؛ مثل نوع البشرة، ومدى حساسية الجلد، وأضرار التعرّض للشمس.

في هذا الدليل الشامل، تأخذك "الخليج 365" في جولة تفصيلية على طرق التسمير في الصيف، من التعرّض لأشعة الشمس على الشاطئ، إلى التسمير الذاتي بمستحضرات متخصّصة، مروراً بجلسات أجهزة السولاريوم، ووصولاً إلى التسمير الطبيعي بمكونات آمنة، مع كشف لمزايا وعيوب كل طريقة، لتختاري الأنسب لبشرتك بأمان ووعي. تابعي القراءة، لتتعرّفي إلى كل ما تحتاجينه للحصول على بشرة برونزية ساحرة هذا الصيف.

التسمير الطبيعي تحت أشعة الشمس.. بين وهج السحنة ومخاطر الأشعة

التسمير الطبيعي، أو ما يُعرف باسم "تان البحر"، هو الخيار الأكثر شهرة بين عاشقات اللون البرونزي؛ لأنه يمنح البشرة إشراقة ناعمة تنمو ببطء ولكن بثبات. لكن، التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية (UV) من دون حماية؛ قد يُحوّل حلم البرونزاج إلى كابوس جلدي. وبحسب American Cancer Society، (موقع إلكتروني رسمي تابع لجمعية السرطان الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية رائدة في مجال التوعية والبحوث حول السرطان)، فإن كثرة التعرّض لأشعة الشمس، لا سيما وقت الذروة، ترفع من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، ناهيك عن حروق مزعجة وتصبغات يصعب علاجها.

مميزات التسمير الطبيعي

يساعد التعرض المعتدل لأشعة الشمس على تحفيز إنتاج فيتامين "د" D، الضروري لصحة العظام والمناعة.

رفع مستويات السيروتونين، مما يحسن المزاج ويقلل من الاكتئاب.

الأضرار المحتملة

جفاف الجلد، وفقدان مرونته، ما يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة المبكرة.

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك الميلانوما.

تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الكولاجين والإيلاستين، مما يسبب التصبغات، والكلف، والنمش.

التعرض الطويل من دون حماية يمكن أن يسبب حروقاً مؤلمة، وقد يؤدي إلى تقشر الجلد.

نصيحة جمالية: للحصول على تسمير آمن، يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس في الأوقات التي تكون فيها أقل حدة (قبل الساعة 10 صباحاً وبعد الساعة 4 مساءً)، واستخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30، مع إعادة تطبيقه كل ساعتين، وارتداء قبعة واسعة ونظارات شمسية.

التسمير بأجهزة السولاريوم.. بشرة برونزية في دقائق ولكن!

تبرز أجهزة السولاريوم أو التسمير الاصطناعي، كخيار مغرٍ للباحثات عن حلول سريعة في الحصول على لون بشرة برونزي ساحر من دون الحاجة للتعرض المطول لأشعة الشمس. تعتمد أجهزة السولاريوم على إشعاع الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية (UV-A وUV-B) لمحاكاة تأثير الشمس وتسريع عملية التسمير. لكنها في الواقع قد تكون أكثر شراسة من شمس الظهيرة. لكن، هل السولاريوم هو طريقك الأسرع نحو سُمرة مثالية؟ أم أنه خطوة محفوفة بالمخاطر؟

مميزات السولاريوم

يمنح السولاريوم لوناً برونزياً متجانساً خلال جلسات قصيرة، ما يجعله مثالياً لمن يبحثن عن سمرة فورية قبل مناسبة معيّنة.

القدرة على اختيار الدرجة المثالية للبشرة من اللون العسلي الخفيف إلى البرونزي العميق، إذ تختلف شدة الأشعة المستخدمة في أجهزة التسمير بحسب نوع الجهاز والوقت المحدد للجلسة.

بديل فعّال للحصول على بشرة برونزية مشرقة على مدار العام، حتى في الشتاء.

التقليل من ظهور آثار التباين اللوني، من خلال توزيع الأشعة فوق البنفسجية بشكل متوازن على كامل الجسم.

الأضرار المحتملة

زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لا سيما الميلانوما، وهي أخطر أنواع السرطان الجلدي.

التعرض المتكرر لأشعة UV-A يؤدي إلى تفكك الكولاجين داخل الجلد، ما يُسرّع من ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة، وترهّل البشرة، كما تؤكد هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في تقاريرها حول مخاطر أجهزة التسمير.

الجرعات العالية من الأشعة قد تؤدي إلى حروق جلدية، خاصةً في البشرة الحساسة أو الفاتحة، بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO).

التأثير السلبي على العيون، نتيجة الإشعاع المباشر، ما يزيد من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين أو مشاكل في الشبكية.

نصيحة جمالية: إن كان لا بد من أجهزة السولاريوم، فليكن تحت إشراف طبي، وبوتيرة محددة جداً، مع اتخاذ كل وسائل الوقاية الممكنة، واحرصي على اختيار مركز تجميل موثوق، واستخدمي كريم حماية للعيون والشفاه، ولا تنسي ترطيب البشرة جيداً بعد كل جلسة للحفاظ على ليونتها وإشراقتها.

مستحضرات التسمير الذاتي.. اللون البرونزي الآمن

بعيداً عن الشمس وأضرارها، يتصدر التسمير الذاتي (Self-Tanning) باستخدام مستحضرات تجميلية للتسمير، قائمة الحلول الآمنة للحصول على لون برونزي جاذب خلال فصل الصيف. تعتمد هذه المنتجات على مادة فعالة تُعرف باسم DHA (Dihydroxyacetone)، مادة مشتقة من السكر، ما إن توضع على البشرة، حتى يتفاعل جزء السكر مع البروتينات الموجود بالطبقة العلوية للبشرة، ما ينتج عنه ظهور عوامل صبغية تسمّى الميلانويد، وهي المسؤولة عن إضفاء الصبغة اللونية؛ أي السمرة على الجلد. عادةً، ما يتلاشى اللون بعد عدة أيام.

مميزات التسمير الذاتي

تُعتبر منتجات التسمير الذاتي خياراً آمناً، إذ لا يتطلب تعرضاً للشمس.

تقدّم نتائج سريعة وفعالة، عادةً ما تظهر بعد ساعات قليلة فقط من التطبيق، مع لون يدوم حتى أسبوع.

تمنح البشرة لوناً برونزياً متساوياً، إذا تم تطبيقها بالتقنيات الصحيحة، مثل استخدام القفازات وتقشير البشرة قبل الاستخدام.

تتناسب مع جميع أنواع البشرة واحتياجاتها.

الأضرار المحتملة

حدوث بقع غير متساوية، في حال عدم توزيع المنتج بطريقة صحيحة.

ظهور رائحة قوية لبعض التركيبات التي تحتوي على DHA.

تفاعل مع بعض أنواع البشرة الحساسة، مما قد يسبب تحسس الجلد.

أنواع مستحضرات التسمير الذاتي

تختلف أنواع مستحضرات التسمير الذاتي وفق المنطقة المراد تسميرها. فالمنتج المخصص للوجه يجب عدم تطبيقه على الجسم، والعكس صحيح. يوجد نوعان من التسمير الذاتي للوجه؛ اللون البرونزي المتقدّم (المثالي للبشرة الفاتحة)، واللون البرونزي المكثّف (مثالي للبشرة الداكنة).

مستحضرات التسمير الذاتي الفوريّة: تعتبر مثالية لاكتساب اللون البرونزي بسرعة.

مستحضرات التسمير الذاتي التدريجيّة: تمنح اللون المرجو على مراحل، مما يعطيك الفرصة لتصحيح أي خطأ.

رذاذ التسمير: سهل الاستعمال، يمنح لوناً برونزياً جذّاباً من دون أي تلطخات غير مرغوب بها.

رغوة التسمير: تمنحك لوناً أسمرَ آسراً، ونتائجها تدوم طويلاً. وهي تجف بسرعة من دون التسبّب بظهور الخطوط.

زيوت التسمير: تعزّز من إنتاج الميلانين للحصول على لون ملوّح بنور الشمس، وتتميّز بتركية غنية بمكونات مغذية.

مناديل التسمير: تعدّ أسهل الطرق للتسمير الذاتي، ومنح البشرة سمرة جذّابة.

مستحضرات التسمير الذاتي وفق نوع البشرة

بشكل عام، تعد مستحضرات التسمير الذاتي مناسبة لجميع أنواع البشرة، ولكن، هذا لا يمنع من أن تؤدي هذه المكونات في بعض الحالات، إلى الإصابة بالحساسية، بالإضافة إلى أنها تزيد من جفاف البشرة الجافة نوعاً ما. لذلك، يُنصح ذوات البشرة الحساسة اختبار المنتج قبل استعماله؛ من خلال وضع القليل منه على منطقة غير بارزة كأعلى الفخذ أو البطن.

أما للبشرة الجافة، فيفضل اختيار مستحضرات تحتوي على نوع آخر من سكر التسمير، ويسمى "إرثرولوز"؛ إذ تتفاعل هذه المادة مباشرة مع الأحماض الأمينية الموجودة في طبقات البشرة العميقة، وتعزّز قدرتها على الترطيب، غير أن مفعول هذه المنتجات أبطأ من المستحضرات. وبالنسبة لذوات البشرة الفاتحة، يجب اختيار مستحضر التسمير الذاتي بنسبة 3 بالمائة من عنصر DHA، على عكس البشرة الداكنة التي تحتاج إلى تركيبة DHA بنسبة 5 بالمائة.

نصيحة جمالية: لنتيجة مثالية، رطّبي بشرتك قبل وضع المسمّر؛ وذلك لتغليف بشرتك ومنحها النعومة المطلقة. وقشريها قبل استخدام أي منتج تسمير ذاتي، وطبقيه باستخدام قفاز خاص. واحرصي على تجنّب مناطق الكوعين والركبتين إلا بكمية قليلة، لأنها تمتص اللون أكثر من باقي الجسم. والأهم، تجنّبي الاستحمام لفترة ساعتين بعد التسمير الذاتي.

مستحضرات المكياج البرونزية... إشراقة مؤقتة

يعد مستحضر المكياج "البرونزر" الحل السحريّ الذي يمنحكِ لوناً برونزياً كوهج الشمس خلال دقائق. سواءً اخترت بودرة بلمسة لامعة، أو كريماً ناعماً يمكن دمجه بسهولة، فإن مستحضرات التجميل البرونزية تضفي على إطلالتك إشراقة دافئة ولمعة صحية.

مميزات التسمير بالبرونزر

التحكم بدرجات التوهّج، من لمسة خفيفة عند عظمة الخدّ إلى تأثير درامي على الكتفين وعظام الترقوة.

يمنح البشرة لوناً برونزياً فور التطبيق.

سهل الاستخدام، يمكنكِ وضعه كما تضعين المكياج باستخدام إسفنجة أو فرشاة جسم.

يخفي البقع والتفاوت اللوني؛ بفضل قوامه الكريمي أو السائل.

يزول تماماً عند الغسل من دون التأثير على البشرة.

الأضرار المحتملة

غير مقاوم للتعرّق أو الماء، ما يجعله غير مناسب للأيام الحارة أو الممطرة.

احتمالية التلطّخ على الملابس إذا لم تجف جيداً.

تفاعل مؤقت مع بعض أنواع البشرة الحساسة.

نصيحة جمالية: هذا الخيار يعدّ مثالياً للتصوير، والسهرات، أو حتى الأيام العادية حين ترغبين بالقليل من الجاذبية الفورية. احرصي على استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وادمجي البرونزر بلطف لتحقيق تناغم طبيعي مع لون بشرتك.

أضرار أشعة الشمس على البشرة وطرق الوقاية المناسبة.. احميها قبل فوات الأوان

التسمير بمكونات طبيعية.. بدائل آمنة وفعالة

في عالم الجمال والعناية بالبشرة، بات البحث عن بدائل للتسمير بعيداً عن أشعة الشمس الضارة، أكثر من مجرد صيحة عابرة، بل هي ضرورة تقتضيها العناية المتزايدة بالبشرة، فالشمس رغم أنها تمنحنا شعوراً بالراحة والطاقة، إلا أن تأثيراتها السلبية على صحة الجلد قد تكون خطيرة. يوفّر التسمير بعيداً عن الشمس، وباستخدام خلطات طبيعية، لوناً جذاباً ومتناسقاً خلال دقائق فقط؛ بفضل احتوائها على خصائص مذهلة، تمنح البشرة لوناً دافئاً ولمعاناً خفيفاً من دون أي ضرر، هذا فضلاً عن غناها بالفيتامينات المغذية والمرطبة للبشرة، ما يمنحك توهجاً طبيعياً، علاوةً على ذلك، فإن هذه المكونات الطبيعية خالية من المواد الكيميائية، وملائمة لجميع أنواع البشرة، لا سيّما الحسّاسة منها. إليكِ، أبرز الوصفات الطبيعية التي تمنحكِ لوناً برونزياً طبيعياً وخلاباً.

زيت الجزر وزبدة الكاكاو لبشرة برونزية ساحرة

يتميّز زيت الجزر بتركيز عالٍ من البيتا كاروتين، الذي يعزّز لون البشرة ويمنحها إشراقة دافئة تدريجياً، إلى جانب خصائصه المغذّية والمضادة للأكسدة. أما زبدة الكاكاو، فهي غنيّة بالأحماض الدهنية التي ترطّب الجلد بعمق وتمنحه لمعاناً ناعماً ولوناً مشرقاً مع الاستخدام المتكرر. هذا الثنائي الطبيعي يشكّل خلطة مثالية لتسمير البشرة بعيداً عن الشمس، مع الحفاظ على نعومة وإشراق الجلد.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجزر.

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو النقي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة: اخلطي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرتك يومياً، واتركيها لمدة ساعة قبل غسلها. هذا المزيج يمنح بشرتك لوناً ذهبياً متدرجاً، ويغذيها في العمق.

نصيحة: استخدمي هذا المزيج بعد الاستحمام عندما تكون المسامات مفتوحة لامتصاص أفضل.

خلطة القهوة العربية وزيت الزيتون

تساعد القهوة العربية على تقشير البشرة بلطف وتحفيز الدورة الدموية، ما يعزّز إشراقة الجلد وتحضيره لاستقبال السمرة. أما زيت الزيتون، فبفضل غناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يعمل على ترطيب البشرة بعمق ويمنحها لمعاناً صحّياً، مع تعزيز ظهور اللون البرونزي بشكل متجانس. هذا المزيج الطبيعي لا يمنحكِ لوناً برونزياً فحسب، بل يعتني ببشرتك ويتركها ناعمة، ونضرة ومتوهّجة طوال اليوم.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

الطريقة: اخلطي المكونين ودلّكي بشرتك بالمزيج بحركات دائرية لطيفة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة. كرّري الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على لون برونزي ناعم وطبيعي.

نصيحة: طبّقي الوصفة مساءً ولا تنسي ترطيب البشرة بعد غسلها لتثبيت اللون.

خلطة عصير الجزر وزيت السمسم

يُسهم عصير الجزر في تعزيز لون البشرة وإضفاء إشراقة دافئة تدريجياً، إلى جانب خصائصه المغذّية والمجدّدة لخلايا الجلد؛ نظراً لغناه بالبيتا كاروتين، أما زيت السمسم، فهو مرطّب فعّال يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحافظ على نعومة البشرة وتمنحها توهّجاً صحياً. هذا الثنائي يساعد على تعزيز سمرة طبيعية ومشرقة، تُشبه لمسة شمس خفيفة.

المكونات:

نصف كوب من عصير الجزر الطازج.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت السمسم العضوي.

الطريقة: اخلطي المزيج وادهنيه على بشرتك بلطف، واتركيه ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء الدافئ.

نصيحة: طبّقي هذه الخلطة يومياً لنتائج متدرّجة وساحرة.

فوائد الخلطات للتسمير

بوفّر التسمير بعيداً عن الشمس، وباستخدام مكونات طبيعية، لوناً جذاباً ومتناسقاً خلال دقائق فقط؛ بفضل احتوائها على خصائص مذهلة، تمنح البشرة لوناً دافئاً ولمعاناً خفيفاً من دون أي ضرر، هذا فضلاً عن غناها بالفيتامينات المغذية والمرطبة للبشرة، ما يمنحك توهجاً طبيعياً، علاوةً على ذلك، فإن هذه المكونات الطبيعية خالية من المواد الكيميائية، وملائمة لجميع أنواع البشرة، لا سيّما الحسّاسة منها.

