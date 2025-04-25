صور مكياج العينين الخضراوين بأسلوب سلافة معمار في يوم ميلادها



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 10:23 صباحاً - سلافة معمار نجمة سطع نجمها ليس فقط في عالم التمثيل، وإنما أيضاً في عالم الجمال، فهي تتمتع بملامح وجه آسرة ميزتها العينان الخضراوان اللامعتان، اللتان تزيد من سحرهما أساليب المكياج العصرية المتنوعة، التي تحددها بطرق متقنة وألوان متناغمة؛ تمنحها عمقاً وتعزز من حجمهما واتساعهما، إذ تحرص على مواكبة صيحات المكياج بما يتناسب مع شخصيتها ولون عينيها، ما جعلها تترك بصمة جمالية متفردة تميز كل إطلالة من إطلالاتها الجمالية، سواء في الأيام العادية، أو على السجادة الحمراء، أو في مقابلاتها التلفزيونية.

واحتفالاً بيوم ميلادها، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، نرصد من "الخليج 365" صور مكياج العينين الخضراوين بأسلوب سلافة معمار.

مكياج سموكي دافئ مع أحمر الشفاه الأحمر

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في إحدى إطلالاتها اللافتة على السجادة الحمراء، اختارت سلافة معمار مكياج عيون سموكي دافئاً يرتكز على تدرجات البني والبرونزي الغني، التي تماشت بانسجام تام مع لون عينيها الخضراوين، ما أضفى عليها جاذبية لافتة ونظرة درامية آسرة. ورفعت هذه الإطلالة بأحمر شفاه كلاسيكي بلون أحمر قوي غير لامع، منحها لمسة أنثوية فخمة متكاملة.

كذلك تلهمك سلافة معمار صيحات مكياج تناسب البشرة الفاتحة

مكياج الأيلاينر الرفيع المسحوب وأحمر الشفاه الكريمي

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في إطلالة تلفزيونية أكثر نعومة وهدوءاً، لجأت سلافة معمار إلى مكياج عيون ناعم يبرز شكل العين بدقة، فاعتمدت الأيلاينر الرفيع المسحوب على الجفن العلوي مع لمسة من الماسكرا التي فصلت الرموش ومنحتها كثافة طبيعية، ونسّقت هذه الإطلالة مع أحمر شفاه كريمي بلون وردي ناعم؛ عزز من أنوثتها من دون أن يطغى على جاذبية عينيها.



مكياج دخاني بني قوي مع أحمر الشفاه الوردي الخافت

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في إطلالة أخرى، بدت سلافة معمار بإشراقة دافئة، مستخدمة المكياج الدخاني القوي باللون البني الداكن الذي يُبرز لون عينيها الخضراوين بطريقة جذابة. وتمّ تظليل الجفن السفلي أيضاً لتوسيع العينين وإبراز شكلهما، واكتملت هذه الإطلالة بأحمر شفاه وردي خافت؛ ليحافظ على توازن المظهر الجمالي ويمنح التركيز الكامل للعينين.



مكياج بنفسجي داكن مع أحمر الشفاه النيود المات

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تعرف سلافة معمار تماماً كيف تختار الألوان التي تُظهر عينيها بأبهى حلّة، إذ اختارت في جلسة تصوير خاصة بمجلة "الخليج 365" مكياجاً بنفسجياً داكناً ظلل زوايا العين الخارجية ومزج بتقنية مدروسة على كامل الجفن. هذا اللون الذي يتناغم بطبيعته مع اللون الأخضر، زاد من بريق عينيها. واعتمدت معه أحمر شفاه نيود مات، ليمنح الإطلالة توازناً وأناقة خفية.

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مكياج عيون مشمشي مع الكحل الأسود وأحمر الشفاه النيود اللامع

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لأسلوب أكثر دفئاً وعصرية، تألقت سلافة معمار بمكياج عيون بتدرجات المشمشي الدافئ مع كحل أسود داخل العين، ما أضفى عمقاً على النظرة ووسّع شكل العين. واختارت له شفاهاً بلون نيود لامع؛ أضاف لمسة إشراق من دون أن يُنافس جمال العينين.

مكياج مونوكروم ناعم باللون النيود

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في إحدى جلسات التصوير، أطلّت سلافة بمكياج مونوكروم ناعم؛ يجمع بين بساطة الألوان النيود وتوزيعها بتناغم على الجفون والخدود والشفاه. برزت عيناها الخضراوان بأقل مجهود؛ بفضل هذه التقنية التي تعتمد على إبراز الجمال الطبيعي، وإضفاء لمسة دافئة وأنثوية متكاملة.

سر جمال مكياج سلافة معمار

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ما يميز مكياج سلافة معمار؛ ليس فقط تناسقه مع لون عينيها الخضراوين، بل أيضاً قدرتها على اختيار ما يُبرز ملامحها بأسلوب أنيق وبعيد عن المبالغة. فهي تتقن فن التوازن بين الألوان واللمسات الناعمة، وتعرف متى تعتمد الجرأة، ومتى تكتفي بالتفاصيل البسيطة التي تحدث فرقاً كبيراً. اختياراتها تعكس وعياً جمالياً ناضجاً، وتلهم الكثيرات من النساء للبحث عن مكياج يعزز من جمالهن الطبيعي من دون أن يخفيه. وفي يوم ميلادها، نحتفل معها بكل لحظة أبهرتنا فيها بإطلالاتها الجمالية المتقنة.