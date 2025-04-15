شكرا لقرائتكم خبر عن متحايلًا على القانون.. إجراء جديد لترامب بهدف احتجاز المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الهجرة لأمريكا

احتجاز المهاجرين في أمريكا

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب سيقدم قطعة طويلة من الأراضي الاتحادية على طول الحدود الأمريكية المكسيكية إلى وزارة الدفاع.ويستهدف ترامب من وراء هذا الإجراء، سيطرة الجيش عليها كجزء من قاعدة، وهو ما سيسمح للقوات باحتجاز المهاجرين.ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، وجعلها جزءًا من منشأة تابعة للجيش، محاولة من إدارة ترامب للتحايل على القانون الاتحادي.وهذا القانون، يحظر استخدام القوات الأمريكية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأمريكية.ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة.ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في المحاكم.