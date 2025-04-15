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متحايلًا على القانون.. إجراء جديد لترامب بهدف احتجاز المهاجرين

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أ ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب سيقدم قطعة طويلة من الأراضي الاتحادية على طول الحدود الأمريكية المكسيكية إلى وزارة الدفاع.
ويستهدف ترامب من وراء هذا الإجراء، سيطرة الجيش عليها كجزء من قاعدة، وهو ما سيسمح للقوات باحتجاز المهاجرين.

الهجرة لأمريكا

ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، وجعلها جزءًا من منشأة تابعة للجيش، محاولة من إدارة ترامب للتحايل على القانون الاتحادي.

وهذا القانون، يحظر استخدام القوات الأمريكية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأمريكية.

احتجاز المهاجرين في أمريكا

ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة.
ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في المحاكم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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