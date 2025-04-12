بهية الحريري التقت مديرة الأنروا في لبنان دوروثي كلاوس والمديرين السابق والجديد للوكالة في منطقة صيدا

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون مديرة شؤون الأنروا في لبنان السيدة دوروثي كلاوس يرافقها المدير الجديد للوكالة في منطقة صيدا الدكتور محمد أبو عطية والمدير السابق الدكتور إبراهيم الخطيب. وكان اللقاء مناسبة للتداول في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما في منطقة صيدا في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها ، وكان تأكيد على أهمية استمرار عمل الوكالة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية والتربوية لهم وليس تقليصها.

ورحبت الحريري بالمديرة كلاوس وهنأت أبو عطية بتسلمه مهامه كمدير للوكالة في منطقةص يدا متمنية له التوفيق، ونوهت بجهود المدير السابق الخطيب طيلة فترة توليه هذه المسؤولية .

واثر الزيارة، اوضحت كلاوس: "أُقدّر الترحيب الحار والتبادل الهادف مع السيدة بهية الحريري، الداعمة الدائمة لوكالة الأونروا ولاجئي فلسطين في لبنان. ناقشنا وضع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وضرورة ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية".