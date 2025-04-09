قتلى ومصابون في إطلاق نار بفرجينيا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع مساء أمس في ولاية فرجينيا.

وذكرت السلطات أن الشرطة تلقت بلاغات بشأن إطلاق نار داخل مجمع سكني في مقاطعة سبوتسيلفانيا، الواقعة على بعد نحو 65 ميلا جنوب غرب العاصمة واشنطن، ما استدعى تدخل قوات إنفاذ القانون.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، بينما تواصل عشرات الوحدات الشرطية عمليات البحث عن الجناة.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية، ولم تعلن حالتهم الصحية حتى الآن.

وقالت إليزابيث سكوت، المتحدثة باسم مكتب قائد شرطة سبوتسيلفانيا، إن تنفيذ عملية إطلاق النار قد يكون تم من قبل أكثر من شخص.