"وكأنه مجرد كومباس".. إعلام عبري: هكذا سخر ترامب من نتانياهو بالبيت الأبيض!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، إن اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، كان من أسوأ اللقاءات بينهما.

ولفت الموقع إلى أن ترامب طرح قضايا سياسية وأمنية واقتصادية حرجة لإسرائيل، ونتنياهو فشل في التعامل معها، وقد بدا نتانياهو محرجا وضعيفا سياسيا، وكان يبدو وكأنه مجرد "كومبارس" في العرض الذي قدمه ترامب.

وأضاف الموقع أن ترامب أجاب عن الأسئلة طوال اللقاء، مما جعل نتانياهو يبدو كجزء من الديكور، لافتا إلى أنه عندما سئل ترامب عن الرسوم الجمركية على إسرائيل، سخر من نتنياهو مشيرا إلى المساعدات العسكرية الأمريكية.

وذكر موقع "واللا" أنه في مؤتمر فبراير، كان نتانياهو متفائلا، لكن هذه المرة ظهر خائب الأمل بسبب رفض ترامب الالتزام بالهجوم إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران.