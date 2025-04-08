أوضح رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح لصحيفة "النهار"، أنه سيزور دمشق قريباً ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد وزاري وأمني والبحث معه في كل الملفات العالقة والمطروحة ومتابعة لقاء جدة بين وزيري الدفاع في البلدين، حيث تولي السعودية عناية خاصة لتطوير العلاقة بينهما.
ولفت سلام إلى أن اتصاله بالشرع خلال عطلة عيد الفطر، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة، "كان جيداً ويمكن البناء عليه وفتح صفحة جديدة مع دمشق".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام أكد أنه سيزور دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني للبحث مع الشرع في كل الملفات العالقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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