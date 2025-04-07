"النشرة": إضراب عام في صيدا والمخيمات الفلسطينية احتجاجًا على استمرار العدوان على غزة

أفاد مراسل "النشرة" في ​صيدا​، بأنّ "مدينة صيدا والمخيّمات الفلسطينيّة في لبنان شهدت إضرابًا عامًا شلّ الحركة في مختلف القطاعات، تلبيةً لدعوة "الحملة العالميّة لوقف الإبادة في غزّة"، وهي تحالف دولي يضمّ مؤسّسات من المجتمع المدني، احتجاجًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ والمجازر المرتكَبة بحق المدنيّين.

وأشار إلى أنّ "المحال التّجاريّة والمؤسّسات الخاصّة أُغلقت، فيما علّقت المدارس الخاصّة ومؤسّسات المجتمع المدني أنشطتها. أمّا المدارس الرّسميّة ففتحت أبوابها بشكل اعتيادي، غير أنّ نسبة حضور التّلاميذ كانت ضعيفة، ما انعكس هدوءًا شبه تام في شوارع المدينة، الّتي بدت صباحًا خالية من الحركة المعتادة".

وذكر المراسل أنّ "في سياق التّحرّكات التّضامنيّة، يُنتظر أن تنطلق عند السّاعة الخامسة عصرًا، مسيرة شعبيّة من ساحة إيليا إلى ساحة النّجمة في صيدا، تنديدًا بما وصفه المنظّمون بـ"حرب الإبادة الجماعيّة الّتي تشنّها إسرائيل على غزة"، وللدّعوة إلى تحرّك دولي عاجل لوقف العدوان.