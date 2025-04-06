حمدان: الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة

أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، الى أن "مضمون بيانات الدولة اللبنانية عن زيارة اورتاغوس، تتناقض مع مصادر المبعوثة الاميركية وتسريبات عشاء معراب".
ولفت حمدان، الى أن "الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة".
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