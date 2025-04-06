حمدان: الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة

أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون ​العميد مصطفى حمدان، الى أن "مضمون بيانات الدولة اللبنانية عن زيارة اورتاغوس، تتناقض مع مصادر المبعوثة الاميركية وتسريبات عشاء معراب".

ولفت حمدان، الى أن "‏الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة".