القناة 12 الإسرائيلية: بورصة تل أبيب تفتتح على انخفاض بنسبة 3.5% متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "بورصة تل أبيب افتتحت على انخفاض بنسبة 3.5% متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية".

وكانت قد دخلت الرّسوم الجمركيّة الإضافيّة الّتي فرضها ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتّحدة، حيّز التّنفيذ صباح السّبت.

وأمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، "أنّه سيتوجّه غدًا إلى واشنطن، تلبيةً لدعوة من الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وسيناقش الجانبان قضيّة الرّسوم الجمركيّة".

كما سيناقش ترامب ونتانياهو بحسب بيان المكتب "جهود إعادة الأسرى الإسرائيليّين، العلاقات الإسرائيليّة- التّركيّة، التّهديد الإيراني؛ والمعركة ضدّ المحكمة الجنائية الدولية"، الّتي أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ نتانياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.