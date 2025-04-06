القناة 12 الإسرائيلية: بورصة تل أبيب تفتتح على انخفاض بنسبة 3.5% متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "بورصة تل أبيب افتتحت على انخفاض بنسبة 3.5% متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية".
وكانت قد دخلت الرّسوم الجمركيّة الإضافيّة الّتي فرضها ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتّحدة، حيّز التّنفيذ صباح السّبت.
وأمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أنّه سيتوجّه غدًا إلى واشنطن، تلبيةً لدعوة من الرّئيس الأميركي دونالد ترامب. وسيناقش الجانبان قضيّة الرّسوم الجمركيّة".
كما سيناقش ترامب ونتانياهو بحسب بيان المكتب "جهود إعادة الأسرى الإسرائيليّين، العلاقات الإسرائيليّة- التّركيّة، التّهديد الإيراني؛ والمعركة ضدّ المحكمة الجنائية الدولية"، الّتي أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ نتانياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
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