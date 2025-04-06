ماكرون: سأعقد قمة ثلاثية مع رئيس مصر وملك الأردن بشأن غزة خلال زيارتي إلى القاهرة

أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تصريح، أنّ "استجابةً لحالة الطّوارئ في غزة، وفي إطار الّزيارة الّتي أستعد للقيام بها إلى مصر بدعوة من الرّئيس عبد الفتاح السيسي، سنعقد قمّةً ثلاثيّةً مع الرّئيس المصري وملك الأردن عبدالله الثّاني".

من المقرّر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع نظيره المصري صباح الإثنين. وأعلن قصر الإليزيه أنّ القمّة الثّلاثيّة ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصريّة.

كما سيتوجّه الرّئيس الفرنسي إلى مدينة العريش على بعد 50 كيلومترًا من قطاع غزة الثّلثاء المقبل، للقاء جهات إنسانيّة وأمنيّة و"لإظهار سعيه المستمر" لوقف إطلاق النّار.

وكانت قد لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، في وقت سابق اليوم، إلى أنّ "السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من ماكرون، تناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرّئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر"، موضحًا أنّه "تمّ التّباحث بشأن أهمّ مواضيع التّعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتّفق مع مصالح البلدين الصّديقين، بما في ذلك إمكانيّة عقد قمّة ثلاثيّة مصريّة- فرنسيّة- أردنيّة في القاهرة، خلال زيارة ماكرون إلى مصر".