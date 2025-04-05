شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستعد لعيد الأضحى.. أكثر من مليونى أسرة ستستفيد بتوزيع الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على مشاركة المواطنين الأعياد والمناسبات لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات ومشاركتهم احتفالاتهم، ويكثف التحالف الوطني جهوده استعدادا لعيد الأضحى المبارك فهناك أكثر من مليوني أسرة ستستفيد بتوزيع لحوم الأضاحي، وأكثر من 25 ألف أسرة ستستفيد من تقديم الدعم المادي الاستثنائي.

وكان قد وفر التحالف الوطني أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان الكريم، كما وزع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، فيما يٌقدم مساعدات إنسانية ومادية لـ 35 ألف أسرة، أما فى عيد الفطر، فقد تم توزيع أكثر من 45 ألف كرتونة غذائية وأكثر من 55 طنًا من اللحوم، وبشأن موسم عيد الأضحى، فإن هناك أكثر من مليوني أسرة ستستفيد بتوزيع لحوم الأضاحي، وأكثر من 25 ألف أسرة ستستفيد من تقديم الدعم المادي الاستثنائي.