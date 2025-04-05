رئاسة الجمهورية: الاجتماع بين الرئيس عون وأورتاغوس كان بنّاءً وتم البحث في عدد من الملفات

اعلنت رئاسة الجمهورية أن "الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني، والحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد".
واشارت الى أن "كان قد سبق الاجتماع، خلوة بين رئيس الجمهورية والمبعوثة الأميركية".
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