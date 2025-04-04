الصحة: الغارة الاسرائيلية على شقة في مدينة صيدا فجر اليوم أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على شقة في مدينة صيدا فجر اليوم أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.

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