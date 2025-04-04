"إيه بي سي": تعرض عدد من الأشخاص للطعن في العاصمة واشنطن

اشارت شبكة "إيه بي سي" الاميركية الى تعرض عدد من الأشخاص للطعن في العاصمة واشنطن. ولفتت شبكة "إيه بي سي" الى ان الشرطة الأميركية قبضت على مشتبه فيه، ولم تقدم أي تفاصيل عن حالة الضحايا.

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