وزير الصحة: يجب إقرار المراسيم التنفيذية والتطبيقية للوكالة الوطنية للدواء

أشار وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى انه قام بجولة ميدانيّة على النقاط الحدوديّة ومستشفيات المنطقة، والدمار كبير جدًّا لم يوفّر لا حجرا ولا بشرا، ووعْدُنا من وعْد الحكومة وهو إعادة الإعمار.

ولفت ناصر الدين لـ "mtv"، الى ان مشروع التغطية الصحية الشاملة لمرضى وزارة الصحة يتمّ التحضير له وأُعدّت دراسات، وتبيّن أنّ التكلفة هي 800 مليون دولار في 2024 وتقريباً مليار دولار في 2025، و"ما في ولا لبناني يوقف بوجه هيدا المشروع".

واوضح وزير الصحة بانه يجب إقرار المراسيم التنفيذية والتطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، وهذه الوكالة إذا لم ترتبط بمختبر مركزي لن تكون لدينا أيّ مكافحة للدواء المهرّب أو المزوّر.