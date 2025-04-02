أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل". هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "عملية الاعتراض تمت في سماء سديروت بغلاف غزة الشمالي". في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "اعتراض صاروخين أطلقا من جباليا باتجاه غلاف غزة الشمالي".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.