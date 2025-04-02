بوتين: روسيا وبيلاروسيا تدافعان عن مصالحهما السياسية المشروعة وتعملان مع الشركاء الأجانب لتشكيل تعددية قطبية

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى ان "روسيا وبيلاروسيا تدافعان عن مصالحهما السياسية المشروعة وتعملان مع الشركاء الأجانب لتشكيل تعددية قطبية".

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