نشاط بركاني في أيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الأرصاد في أيسلندا إن صهارة بركانية بدأت تنفث من جبل قرب العاصمة اليوم الثلاثاء.

وهذا هو أحدث نشاط بركاني في سلسلة مماثلة في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف المكتب في بيان "بدأت الصهارة في التدفق".