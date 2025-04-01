نشاط بركاني في أيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الأرصاد في أيسلندا إن صهارة بركانية بدأت تنفث من جبل قرب العاصمة اليوم الثلاثاء.
وهذا هو أحدث نشاط بركاني في سلسلة مماثلة في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف المكتب في بيان "بدأت الصهارة في التدفق".
ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الأرصاد في أيسلندا إن صهارة بركانية بدأت تنفث من جبل قرب العاصمة اليوم الثلاثاء.
وهذا هو أحدث نشاط بركاني في سلسلة مماثلة في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف المكتب في بيان "بدأت الصهارة في التدفق".
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.