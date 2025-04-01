نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين تأكيدهم أن "الولايات المتحدة والدنمارك ستعقدان محادثات هذا الأسبوع هي الأولى منذ فوز الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، مشددين على أن "المحادثات الأميركية الدنماركية المرتقبة ستركز على مسألة السيطرة على جزيرة غرينلاند".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مسؤولين: المحادثات الأمريكية الدنماركية المرتقبة ستركز على مسألة السيطرة على جزيرة غرينلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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