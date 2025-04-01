وزير الخارجية الصيني: ندعو الولايات المتحدة إلى بذل جهود للحد من مخاطر اندلاع حرب نووية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة إلى بذل جهود للحد من مخاطر اندلاع حرب نووية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة باستراتيجية الدفاع النووي الذاتي ولا نية لديها للدخول في سباق تسلح نووي.

ورأى وزير الخارجية الصيني أن "الوضع على أرض المعركة في أوكرانيا معقد وندعو إلى استمرار المفاوضات السلمية"، مشيرا الى أن "روسيا لا ترفض الحوار وقد حققت مع الولايات المتحدة بعض النتائج".