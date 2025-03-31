فقدان ثلاثة بحارة صينيين قبالة سواحل غانا إثر هجوم

أعلن الجيش الغاني، عن فقدان ثلاثة بحارة صينيين منذ تعرض سفينتهم الخميس "لهجوم يشتبه بأن قراصنة نفذوه" قبالة سواحل غانا.
وصعد سبعة مسلحين الخميس على متن السفينة "منغكسين 1" المسجلة باعتبارها مخصصة للصيد، قبالة السواحل الغانية، بحسب الجيش.
وقام المهاجمون بجمع أفراد الطاقم، مما دفع آخرين إلى الاختباء. وبعد ثلاث ساعات من رحيلهم، تبين اختفاء القبطان ونائبه وكبير المهندسين، وجميعهم صينيون.
وقال الجيش إنه "يشتبه في أن المهاجمين خطفوهم".
وعملية الخطف المفترضة هي الأحدث في خليج غينيا الذي تخضع مياهه الغنية بالنفط والموارد السمكية لسلطة العديد من البلدان، بينها دول ذات قدرات محدودة.
وفي 2022، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته النروج وغانا، يدين تزايد أعمال القرصنة.
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