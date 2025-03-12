شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن يُطرد أحد من غزة.. ونعمل على إيجاد حل والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية اليوم الأربعاء، أضاف ترامب أن 7 أكتوبر كان "يوما سيئا للغاية"، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت "تحت الحصار" خلاله.

هدنة في أوكرانيا وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أن الصراع أودى بحياة 2000 شخص أسبوعيا، معربا عن استيائه من اندلاع الحرب، التي قال إنه "لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس".

وأكد أنه لم يتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه وصف الاجتماع الأخير في

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تعمل "بجد"، بالتنسيق مع دولة الاحتلال، للتوصل إلى حل للوضع في غزة، لافتا إلى أنه "لن يطرد أحد من غزة".وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية اليوم الأربعاء، أضاف ترامب أن 7 أكتوبر كان "يوما سيئا للغاية"، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت "تحت الحصار" خلاله.وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أن الصراع أودى بحياة 2000 شخص أسبوعيا، معربا عن استيائه من اندلاع الحرب، التي قال إنه "لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس".وأكد أنه لم يتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه وصف الاجتماع الأخير في السعودية بـ"الناجح"، مضيفا أن ملف وقف إطلاق النار أصبح الآن "في ملعب روسيا".