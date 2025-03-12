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ترامب: لن يُطرد أحد من غزة.. ونعمل على إيجاد حل

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تعمل "بجد"، بالتنسيق مع دولة الاحتلال، للتوصل إلى حل للوضع في غزة، لافتا إلى أنه "لن يطرد أحد من غزة".
وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية اليوم الأربعاء، أضاف ترامب أن 7 أكتوبر كان "يوما سيئا للغاية"، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت "تحت الحصار" خلاله.

هدنة في أوكرانيا

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أن الصراع أودى بحياة 2000 شخص أسبوعيا، معربا عن استيائه من اندلاع الحرب، التي قال إنه "لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس".
وأكد أنه لم يتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه وصف الاجتماع الأخير في بـ"الناجح"، مضيفا أن ملف وقف إطلاق النار أصبح الآن "في ملعب روسيا".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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