شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محلب لرئيس الوطنية للإعلام: عودة الروح لماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

قام رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، بزيارة ودية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، وذلك قبيل مشاركته في البرنامج الوثائقي "القاهرة الخديوية"، والذي ينتجه التليفزيون المصري.

أشاد رئيس الوزراء الأسبق بعودة الروح إلي ماسبيرو، وبالخطوات التي اتخذها مجلس الهيئة الجديد من أجل استعادة دور ومكانة الإذاعة والتليفزيون المصري.

وأضاف محلب: لا يزال المشوار طويلاً، ولكن من المهم أن البداية قد تحققت، وأن الحركة تمضي في الاتجاه الصحيح.