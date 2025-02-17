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إبراهيم محلب لرئيس الوطنية للإعلام: عودة الروح لماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة

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إبراهيم محلب لرئيس الوطنية للإعلام: عودة الروح لماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 17 فبراير 2025 02:57 م

قام رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، بزيارة ودية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، وذلك قبيل مشاركته في البرنامج الوثائقي "القاهرة الخديوية"، والذي ينتجه التليفزيون المصري.

أشاد رئيس الوزراء الأسبق بعودة الروح إلي ماسبيرو، وبالخطوات التي اتخذها مجلس الهيئة الجديد من أجل استعادة دور ومكانة الإذاعة والتليفزيون المصري.

وأضاف محلب: لا يزال المشوار طويلاً، ولكن من المهم أن البداية قد تحققت، وأن الحركة تمضي في الاتجاه الصحيح.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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