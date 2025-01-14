أميرة ويلز: أتعافى من السرطان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت كيت ميدلتون أميرة ويلز الثلاثاء إنها في مرحلة الشفاء من مرض السرطان الذي تعاني منه، وذلك بعد زيارة للمستشفى الذي تلقت فيه العلاج في وقت سابق من العام الجاري، وأعربت الأميرة كيت، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكرها العميق لأولئك الذين ساعدوها وزوجها الأمير ويليام.

وكتبت "لم يكن بمقدورنا أن نطلب أكثر من ذلك.. فما تلقيناه من رعاية ونصيحة خلال فترتي كمريضة كانتا من قبيل الاستثناء".

وقالت الأميرة كيت إنها تشعر بارتياح مع تحسن حالتها، وذلك بعد زيارة مستشفى في لندن تلقت فيه العلاج من السرطان لتقديم الشكر للفريق الطبي والموظفين هناك.

وخضعت الأميرة كيت (43 عاما) لدورة علاج كيمياوي وقائي بعد أن كشفت جراحة كبيرة في البطن قبل عام عن مرضها بنوع غير محدد من السرطان. وأكدت الأميرة كيت في سبتمبر أنها أكملت علاجها الكيمياوي.

وقالت في أحدث بيان "من المريح أن أكون الآن في حالة تحسن وما زالت أركز على التعافي".

وأضافت "كما يعلم أي شخص عانى من تشخيص إصابته بالسرطان، يستغرق التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد بعض الوقت. ومع ذلك، أتطلع إلى عام حافل. أتطلع إلى الكثير. شكرا للجميع على دعمكم المستمر".

وكانت زيارتها لمستشفى رويال مارسدن في وسط لندن، حيث خضعت لأشهر من العلاج، أول مشاركة عامة بمفردها منذ عودتها إلى مهامها الرسمية.

واجتمعت الأميرة مع مرضى وموظفين وتحدثت عن الرعاية التي تلقتها. وأثناء الزيارة أُعلن عن أنها أصبحت راعية لوحدة السرطان المتخصصة مع زوجها وريث العرش الأمير وليام. وقالت لأحد المرضى إن وقع الصدمة على أسرتها كان "صعبا جدا حقا". وفقاً لما نقله تقرير موقع "العربية" عن مصادر إنكليزية.

وقالت الأميرة على منصة إكس "أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لرويال مارسدن على حسن رعايتها لي العام الماضي".

وأضافت "أتوجه بخالص الشكر إلى كل الذين ساروا بهدوء إلى جانبي أنا ووليام أثناء اجتيازنا لكل شيء. ما كنا لنطلب المزيد. كانت الرعاية والمشورة التي تلقيناها طوال فترة علاجي استثنائية".