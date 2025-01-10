اليمن يدين «جرائم الحرب» الحوثية في البيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

دانت الحكومة اليمنية، بشدة، أمس، «جرائم الحرب» التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في محافظة البيضاء وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط 13 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم ثلاث نساء.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أمس، إن «جماعة الحوثي أقدمت على عمل جبان ومتعمد باستهداف المدنيين الأبرياء في قرية الحنكة بمنطقة قيفة رداع التابعة لمحافظة البيضاء باستخدام طائرات مسيَّرة متفجرة من دون طيار ودبابات».

وأضاف البيان أن «جماعة الحوثي منعت إسعاف المصابين، ودمرت عدداً من المنازل ودور العبادة، وشردت مئات العائلات بعد أيام على فرض حصار خانق علي أهالي قرية الحنكة».

وأشارت إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية ضخمة، تتقدمها دبابات وعدد كبير من الأطقم العسكرية التي تقل عشرات من العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من أبناء المنطقة، وسط اتهامات ملفقة.

ولفتت إلى أن «الجرائم الحوثية البشعة التي تشمل القتل العمد والحصار والتهجير القسري وقصف وتفجير المنازل ودور العبادة، تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وتشهد منطقة قبائل «آل مسعود» بمحافظة البيضاء، تصعيداً عسكرياً حوثياً، حشدت لها عشرات الأطقم والعربات والآليات العسكرية ومئات المسلحين لحصار قرية «الحنكة» لملاحقة معارضين لسلطتها.

بدورها، دانت 115 من منظمات المجتمع المدني في اليمن، بأشد العبارات، انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين والأعيان المدنية في قرية «الحنكة».

وقال بيان مشترك للمنظمات، أن «ما تقوم به جماعة الحوثي منذ ثلاثة أيام من قصف وحصار غاشم لمنطقة الحنكة، راح ضحيته 13 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «الجماعة» قامت بمنع إسعاف المصابين، إلى جانب تدمير وإحراق عدد من الأعيان المدنية ودور العبادة، وتشريد مئات الأسر بعد أيام من فرض الحصار على أهالي قرية «الحنكة»، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، واعتقال عدد من أبناء المنطقة، وسط اتهامات ملفقة من قبل الحوثيين.

وأفاد البيان بأن الحوثي قام بقطع المياه والغذاء والأدوية عن سكان القرية، بالتزامن مع استمرار القصف بالطائرات المسيَّرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصاً بين الأطفال والنساء وكبار السن، وزاد من معاناة سكانها، ويهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.