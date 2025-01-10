دراسة: حصيلة ضحايا غزة أعلى بنحو 40% من الأرقام الرسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية، أمس، بأنّ حصيلة القتلى في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب هي أعلى بنحو 40 بالمئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وحتى 30 يونيو من العام الماضي، أفادت وزارة الصحة في القطاع، بأنّ حصيلة الحرب بلغت 37877 قتيلاً.

غير أنّ الدراسة الجديدة التي استندت إلى بيانات للوزارة، واستطلاع عبر الإنترنت وبيانات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلصت إلى تقديرات تفيد بأنّ حصيلة الوفيات جراء إصابات الحرب في غزة تراوحت بين 55298 و78525 قتيلاً في الفترة تلك.

وأفضل تقدير لحصيلة القتلى في الدراسة هو 64260، ما يعني أنّها تزيد بنسبة 41% عن الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة عن تلك الفترة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا الرقم يمثّل 2.9 بالمئة من سكّان غزة قبل الحرب أو نحو واحد من كل 35 غزّياً.

وبحسب تقديرات مجموعة الباحثين بقيادة المملكة المتحدة، فإنّ 59 بالمئة من القتلى هم من النساء والأطفال والمسنّين.